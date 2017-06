Vulnerables ante la crisis

La situación económica que atraviesa el país se ha convertido en un factor que intensifica el maltrato, en su modalidad de explotación financiera, a las personas de edad avanzada en Puerto Rico.

Así lo estableció la senadora Rossana López León, al destacar que, cuanto más vieja o vulnerable sea la población, más riesgo tiene de sufrir maltrato.

“Esta población es principalmente explotada económicamente. La crisis económica y social ha provocado que esto vaya en aumento”, dijo a Metro la también exprocuradora de Personas de Edad Avanzada.

El panorama se torna complejo debido a que municipios con altos niveles de pobreza encabezan la lista de los ayuntamientos que tienen mayor concentración de envejecientes. Según la legisladora, Hormigueros Guánica, San Germán, Lajas, San Sebastián, Rincón, Mayagüez, Vieques, Ceiba y Cabo Rojo tienen una alta concentración de habitantes ancianos en comparación con la población municipal. Esto se suma a que 70,000 abuelos son responsables económicamente de menores de 18 años.

A juicio de López, la pobreza incentiva la explotación financiera, que es una de las modalidades más comunes de abuso a los ancianos. “No podemos estar totalmente guiados por las estadísticas del maltrato porque, como el maltrato es principalmente perpetrado por hijos e hijas, el viejo no está dado a decir que fue un hijo el que lo timó. Por tanto, que digamos que hay estadísticas de maltrato no necesariamente es un reflejo de todo el timo que está habiendo en el país”, expuso López, al aclarar que, en la mayoría de los casos, son por familiares y no instituciones; estos últimos son los mínimos. Señaló, además, que solo el 3 % de los viejos están en instituciones, pues, contrario a Estados Unidos, donde hay un 8 % porque “en la cultura puertorriqueña rige que tú te quedes con tus hijos en la casa”.

Según el Departamento de la Familia, en la isla hay 986 hogares licenciados que atienden 26,682 personas mayores de 60 años. Actualmente, existen 352 establecimientos bajo investigación en la Unidad de Maltrato Institucional del Departamento de la Familia.

Hogares de edad avanzada en P. R.

• 986 hogares licenciados que atienden 26,682 personas

• 176 hogares sustitutos con 1,038 participantes

• 159 instituciones con 14,749 participantes

• 7 centros de cuidado diurno con 295 participantes

• 144 centros de actividades múltiples con 10,600 personas