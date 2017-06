Senado aprueba proyecto piloto de equidad de género

El Senado aprobó anoche el proyecto del Senado 171, de la autoría de la senadora Zoé Laboy Alvarado, que propone el desarrollo de un proyecto piloto de dos años en un mínimo de diez escuelas dirigido a promover la equidad de género. Las primeras escuelas que formarán parte de este proyecto serán seleccionadas entre aquellas áreas que reflejen mayor violencia contra la mujer.

Una vez la medida se convierta en ley, la secretaria del Departamento de Educación (DE) y la Procuradora de la Mujer deberán crear un grupo compuesto por los diversos miembros de la comunidad escolar de diseñar el currículo y las estrategias a llevarse a cabo para evitar la discriminación por género.

El grupo deberá estar constituido 30 días después de firmado el Proyecto y 120 días calendario para desarrollar el currículo que comenzará en enero de 2018.

La pieza legislativa fue endosada por los departamentos de Justicia y Educación así como la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Iglesias y profesores de Derecho.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, solicitó a los senadores votar a favor de la medida, porque “no hay ninguna agenda oculta aquí estricta y claramente se está hablando de la igualdad entre el hombre y la mujer. Las profesiones no tienen sexo ni las oportunidades tampoco. No habrá senador más conservador que yo y si tuviera la más mínima duda de que este proyecto pretende traer alguna agenda escondida yo me oponía al mismo. Al proyecto le sobran méritos”.

Laboy Alvarado indicó que el proyecto del Senado 171 “es un primer paso, estoy bien consciente de eso y falta mucho por hacer. Esta medida parte de la realidad de que es nuestra responsabilidad en el Senado y en la Cámara de Representantes de poner la acción en donde ponemos la palabra. Creemos en la igualdad pues actuemos a favor de la igualdad”.