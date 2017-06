Exigen retiro de plan de reducción de jornada

El representante popular Jesús Manuel Ortiz condenó el viernes, la intención de la Junta de Control Fiscal (JCF) de reducir la jornada laboral de los empleados públicos a partir del primero de julio y de eliminar el bono de navidad de empleados públicos.

En una carta dirigida a la Junta y al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, Ortiz reclamó transparencia en la información financiera para mantener informado al país sobre el duro camino que se avecina.

“Al igual que las decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, estoy consternado por la información que se dio a conocer ayer sobre el propuesto recorte de jornada laboral a partir del 1 de julio y la eliminación del bono de navidad de los empleados públicos. Estoy consternado porque hace apenas unas semanas el gobierno desperdició, con el aval e inacción de la Junta, sobre 7 millones de dólares en un plebiscito de status inoficioso y fútil, mientras paga salarios exorbitantes a funcionarios de confianza y jefes de agencia. La Junta, además, ha sido cómplice y colaboradora en que al día de hoy no se haya hecho pública una sola certificación de impacto fiscal de medida legislativa alguna al amparo de la sección 204 de PROMESA”, indicó Ortiz en declaraciones escritas.

El legislador expresó que conoce la precaria situación fiscal que atraviesa el gobierno, y resaltó que durante el proceso de discusión del presupuesto ante la Asamblea Legislativa salió a relucir que el gobierno ya comenzó a despedir miles de empleados transitorios y el problema de escasez de medicamentos en hospitales públicos, incluyendo el Hospital Pediátrico del Centro Médico. A pesar de la dura situación financiera, fue enfático en su oposición al recorte de jornada laboral y a la eliminación del bono de navidad de los empleados del gobierno, y aseguró que dichas medidas continuarán agravando la economía.

“Se pretende recortar el cheque de los empleados públicos con menos de una semana de aviso. Si se implementa el recorte de jornada a partir del 1 de julio, los empleados públicos sentirán el golpe en su próxima quincena. Este golpe es aún más fuerte porque los empleados no han tenido la oportunidad de preparase y hacer ajustes en sus presupuestos familiares, en parte porque, la Junta y la actual administración han estado mintiendo sobre la situación de las finanzas públicas. Nadie; ni los puertorriqueños, ni los acreedores, ni el Congreso, sabe la situación real de las finanzas porque hay cero transparencia. No tienen credibilidad. No pueden seguir ocultando detalles financieros importantes para luego sorprender a la gente con medidas extremas como la que ahora proponen”, sentenció el representante popular.

El legislador aseguró que durante meses ha solicitado que se hagan públicos los documentos, informes y modelos financieros que dan base a las premisas y proyecciones del Plan Fiscal a través de cartas dirigidas al gobernador.

“Como funcionario electo por los puertorriqueños les exijo que comiencen a ser transparentes y no continúen la práctica de esconder documentos y no ofrecer información. Comiencen, como mínimo, publicando de inmediato una proyección de flujo de efectivo mensual para el próximo año fiscal y los documentos, informes y modelos financieros que dan base a las premisas y proyecciones del Plan Fiscal. Les pido respetuosa pero firmemente que desistan de continuar hundiendo en la desesperación y angustia que provocan con la incertidumbre a las miles de familias que dependen del empleo público”, indicó.