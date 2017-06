Comienza campamento de verano para adultos mayores

“A mí me da vida salir a bailar, ir al casino, a las bohemias… No me pierdo ni un baile de muñecas”, exclamó doña María, de 90 años. “A mí salir a observar la naturaleza. Ver el verdor y lo que no es verdor me tranquiliza”, dice en una voz serena doña Rosin, de 70 años de edad. “¡Chinchorrear es bueno!” se escucha a lo lejos.

Así comenzó la dinámica rompe hielo del Campamento de Verano Vida y Salud de la Escuela de Profesiones de la Salud (EPS) del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), con la respuesta a la pregunta qué les da vida.

“El Campamento Vida y Salud reconoce las necesidades de bienestar que tienen los adultos mayores. Buscamos enriquecer sus vidas mediante la participación activa en actividades educativas, de recreación y servicios preventivos de salud, explicó la doctora Wanda I. Colón, decana asociada de la escuela y organizadora de la actividad.

Entre las singulares respuestas de nuestros viejos se notó que hay un gran espíritu de aventura dentro de su ser. Y es que, ante la gran necesidad de actividades para nuestros adultos mayores, Vida y Salud busca ser una opción de orientación y esparcimiento para adultos de 65 años o más deseosos de activar su vida y llenar su quehacer diario.

“En la EPS estamos comprometidos con la comunidad, en especial con los adultos mayores. Por segundo año consecutivo y gracias al apoyo de Medicare y Mucho Más (MMM), hemos podido ofrecer unos días de alegría con actividades educativas y cernimientos, que beneficiarán la salud de nuestros participantes. Además, este campamento nos inspira a seguir sirviendo con amor y vocación”, añadió la doctora Bárbara Segarra, decana de EPS.

Durante el campamento a los participantes se les ofrecen pruebas de salud médicas, tales como cernimiento de problemas de tragado, visual, auditivo y de balance, y pruebas de glucosa, libres de costo. Además, a lo largo del día se realizan actividades físicas y orientaciones sobre cómo mantener una vida saludable, productiva y entretenida en la edad de oro.

“Estas actividades mejoran el ánimo de los participantes de estos grupos. Lo hemos podido comprobar con los programas comunitarios que tenemos. Esta iniciativa une a la academia y a la empresa privada con un mismo fin”, concluyó González.