A vistas públicas este fin de semana nominados a JG UPR

Los nominados a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) irán a vistas públicas este fin de semana, a pesar de que la sesión legislativa acaba el domingo. El anuncio lo hicieron los rectores del primer centro docente luego de reunirse con el legislador Abel Nazario, presidente de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado.

De acuerdo con Nazario, se espera que ambos, Zoraida Buxó y Walter Alomar, sean confirmados por el Senado sin mayores contratiempos. Empero, no especificó qué día del fin de semana se llevarán a cabo las vistas públicas o cuándo los nombramientos se presentarán en el pleno de la Cámara alta.

“Ningún senador se me ha acercado para presentar preocupación sobre ningún nominado. Si hay algo, lo desconocemos, porque no ha bajado el informe técnico [de la Comisión de Nombramientos]. Si algún nominado no cuenta con el informe [positivo], no lo vamos a confirmar. El gobernador tendrá a discreción de nombrarlos en receso”, afirmó el exalcalde de Yauco.

Por otra parte, los gerenciales de las unidades y recintos del sistema universitario comentaron que tendrán una reunión el próximo lunes a las 10:30 de la mañana con Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal. En el cónclave los rectores presentarán un borrador de plan fiscal para la UPR.

De acuerdo con Ramón González, rector del Recinto de Ciencias Médicas, el plan es un modelo híbrido que incluirá detalles de la propuesta sostenible desarrollada por docentes del Recinto Universitario de Mayagüez, así como recomendaciones de la administración central de la institución.

Al presente, la UPR no cuenta con un plan certificado, pues su Junta de Gobierno carece de cuórum para aprobarlo. De 14 sillas, la universidad cuenta con seis, pero necesita al menos siete para aprobar mociones.

Ayer Nazario también comunicó que presentará una medida legislativa para establecer un enlace entre 22 escuelas públicas y los 11 recintos de la institución. La idea es que cada unidad adopte un plantel escolar para que ayude en su desarrollo académico y administrativo.