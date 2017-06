EEUU: Video de tiroteo es insuficiente para condenar a policía

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — La divulgación de un video tomado desde el tablero de una patrulla que capta un ángulo del tiroteo contra Philando Castile, reactivó la indignación pública sobre su muerte y volvió a abrir la pregunta de cómo fue que el policía que le disparó fue absuelto.

A pesar del impactante video tomado desde la patrulla del oficial que disparó, los fiscales se enfrentaron a un enorme desafío porque ninguna cinta mostraba exactamente qué sucedió dentro del auto de Castile, lo que deja mucho espacio para una duda razonable.

El video tomado del tablero que se hizo público el martes, mostró acciones que ya habían sido descritas muchas veces desde que Castile fue asesinado a manos del policía Jeronimo Yanez hace casi un año. Para muchos espectadores, las escenas del video solo sirvieron para que el veredicto de la semana pasada fuera aún más difícil de entender.

Los únicos dos jurados que han hablado públicamente sobre el caso de Minnesota reconocieron el impacto del video. Pero dijeron que los fiscales no probaron que Yanez actuara con “negligencia culposa”, la norma legal necesaria para sustentar una condena por homicidio de segundo grado en el estado.

Para ello, de acuerdo con la Corte Suprema de Estados Unidos, el jurado tendría que haber concluido que ningún oficial sensato hubiera actuado de la misma forma que Yanez bajo las mismas circunstancias, dijo el abogado Joe Tambuerino, quien no estuvo involucrado en el caso.

El video muestra cuando el oficial latino le dice al hombre negro que su luz de freno estaba descompuesta. Después de que Castile le entrega su tarjeta de seguro le dice con toda tranquilidad “Señor, tengo que decirle que traigo un arma de fuego”.

Antes de que el hombre termine de hablar, el policía empieza a sacar su arma.

Con voz calmada Yanez le dice que está bien pero que no la tome y luego le ordena “No la saque”, y un momento más tarde se escuchan siete tiros en el auto, donde también iban la novia de Castile y la hija de 4 años de ella.

El caso llamó la atención en gran parte porque la novia, Diamond Reunolds, transmitió en vivo por Facebook desde el asiento del pasajero inmediatamente después de que Castile recibió los tiros.

Tanto Castile como Reynolds le dijeron al oficial que el hombre no estaba tomando su arma. Antes de que le disparara, Castile dijo “No la estoy tomando”. Sus últimas palabras después del tiroteo fueron “No estaba tomando…”. Más tarde Reynolds dijo que Castile estaba tratando de sacar su cartera.

Yanez, de 29 años, dijo que pensó que Castile, de 32, estaba tratando de tomar su pistola y que vio el arma. Los fiscales sostuvieron que el oficial no pudo haber visto el arma porque ésta permaneció todo el tiempo en el bolsillo de Castile hasta que los paramédicos lo sacaron del automóvil.

El jurado Dennis Ploussard le dijo a The Associated Press que el jurado estaba a favor de la exoneración por una votación de 10-2. Comentó que el panel pasó mucho tiempo diseccionando el significado de “negligencia culposa”. Otro jurado, Bonita Schultz, dijo a la televisora KARE que la gran duda recayó en que nadie pudo ver en el video si Castile había sacado el arma o no.

Algunos fiscales que no estuvieron involucrados en el caso comentaron que en el proceso se cometió un error táctico. El audio del interrogatorio hecho a Yanez el día después del tiroteo no fue admitido por el juez William Leary III porque argumentó que ya era muy tarde para presentar evidencia.

El fiscal del condado de Ramsey, John Choi, no estuvo disponible para una entrevista el jueves, dijo una portavoz, pero su oficina emitió un comunicado en el que llaman a la absolución algo “contrario al ejercicio de la justicia”.

“Por más difícil que sea para algunos miembros de la comunidad, tenemos que aceptar ese veredicto”, dijo Choi en una conferencia de prensa el viernes.