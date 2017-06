Retirarán multa a conductora de Uber por no hablar inglés

Miami- La alcaldía del condado de Miami-Dade evalúa la posibilidad de retirar la multa de 250 dólares que un inspector del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) impuso a una conductora de Uber por no hablar inglés correctamente, informaron hoy medios locales.

Mike Hernández, portavoz del ayuntamiento del condado, dijo al diario El Nuevo Herald que es “muy probable que la alcaldía retire la multa” a la conductora de Uber penalizada, la cubana Carmen Echeverría, de 54 años.

“No pensamos que es una violación tan seria, sobre todo porque el primero de julio (nuevas) reglas estatales entran en vigor” y anulan la mayor parte de las ordenanzas locales vigentes sobre las compañías de transporte de pasajeros, apostilló Hernández.

Un vídeo publicado ayer por el canal Telemundo 51 grabado por la propia sancionada con su teléfono móvil muestra el momento en el que un agente le explica la razón de la multa.

El suceso se produjo el pasado fin de semana en el aeropuerto internacional de Miami (MIA), cuando Echeverría detuvo su vehículo para dejar a dos pasajeros y se bajó del coche para descargar el equipaje, momento en que una encargada de seguridad del aeropuerto se dirigió a ella en idioma inglés.

“Ella (Echeverría) me miró como si no me entendiera, por lo que llamé a mi compañero Mario González para que le tradujera que la estaba saludando”, señaló en el informe de la multa la agente Detra Johnson, según el rotativo del sur de Florida.

Al entender el agente que la conductora de Uber no entendía el inglés ni lo hablaba tomó la decisión de multar a Echeverría, que lleva dos años trabajando para la compañía Uber y decidió grabar con su teléfono el momento en que recibe la multa.

“Me sentí discriminada”, señaló la mujer a Telemundo 51.