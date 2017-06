Bruselas reporta posible intento de ataque

La plaza principal y la estación central en Bruselas, la capital de Bélgica, fueron evacuados hoy después de los informes de una explosión.

Testigos dijeron que La Grande Place fue despejada en segundos. En Twitter, testigos de lo sucedido tomaron fotos de un incendio en la cercana Estación Central, informó Independent, aunque las autoridades no se han expresado aún sobre los hechos.

Two possible explosions reported in #Brussels Central station.

Grand Place being evacuated & police reportedly on streets.

Info unclear. pic.twitter.com/nRv4x7kIja

— Charles Lister (@Charles_Lister) 20 de junio de 2017