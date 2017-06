Auditoría favorable con excepciones en Centro Ponceño de Autismo

La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión favorable pero con excepciones sobre las operaciones fiscales relacionadas con el efectivo, las compras y los desembolsos, la administración del personal, la contratación de los servicios profesionales, y de los controles y procedimientos de la Corporación para el Desarrollo del Centro Ponceño de Autismo (CEPA).

El informe revela que la CEPA adquirió bienes y servicios por 7,094 dólares sin obtener cotizaciones de al menos tres proveedores, pagó 26,519 dólares a cuatro contratistas sin formalizar contratos escritos y pagó 8,747 dólares a dos empleados en exceso de lo estipulado en sus contratos.

No obtener cotizaciones impidió la libre competencia entre proveedores y no formalizar contratos escritos puede ser perjudicial, ya que al no haber un documento legal se desconocen las obligaciones de las partes.

La auditoría de siete hallazgos señala múltiples deficiencias con las recaudaciones y el registro de cheques. Por ejemplo, no se preparaban cuadres diarios para los recaudos de los deducibles que los padres de los niños pagaban al Centro.

Además, algunos depósitos se efectuaron sin emitir recibos de recaudación, sin desglosar la cantidad del valor recibido y con tardanzas de hasta 20 días. Situaciones similares se habían comentado en el informe de auditoría M-15-01 de 2015. Tampoco se mantenía un registro de cheques por separado para cada cuenta bancaria.

Los auditores identificaron que se autorizaron pagos sin las órdenes de compra, otros carecían de las requisiciones escritas o no estaban certificados por la directora ejecutiva. Además, contrario a la Ley 18 de 1975 y al Reglamento 33, los contratos y enmiendas se registraron en la Oficina del Contralor con tardanzas de cinco y hasta 1,380 días.

El informe cubre el período entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015 y está disponible en www.ocpr.gov.pr .