UPR Río Piedras tendrá que esperar para acceder a fondos federales

El Cuerpo de Decanos aclaró hoy a la comunidad universitaria del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP) la situación actual del proceso de reinstalación para recibir fondos federales de Título IV a través de un comunicado de prensa.

¨La Administración del Recinto se ha mantenido en comunicación constante con el Departamento de Educación Federal, a través de la Especialista en Revisión Institucional, Sherry Blackman, quien fue asignada como oficial enlace para realizar los esfuerzos de coordinación necesarios para culminar y someter la Solicitud de Reinstalación. Hasta este momento, el Recinto de Río Piedras debe cumplir con la entrega del censo de asistencia y la solicitud de reinstalación para poder ser sometido al proceso¨, se detalló en la circular.

El documento de Solicitud de Reinstalación, de acuerdo a la misiva publicada por la UPRRP, no ha podido ser sometido dado que el Departamento de Educación Federal requiere que el mismo sea firmado por un rector o presidente en propiedad o interino. El recinto riopedrense como la Administración Central del Sistema UPR, al presente no cuentan con estos funcionarios.

¨El pasado viernes 16 de junio, nuestra institución recibió instrucciones adicionales que incluyen la revisión de asistencia de los estudiantes desde el día en que fueron reanudadas las clases como paso compulsorio para la recertificación. Esto responde a que, al momento de comenzar la huelga, el Recinto de Río Piedras se encontraba en el 54% de la actividad académica del semestre. Para poder cumplir con la reglamentación federal se nos exige que certifiquemos que los estudiantes han completado al menos un 60% de labor académica del semestre. El proceso del censo de asistencia requerido comenzó el 12 de junio y culminará el 26 de junio a la 11:59 p.m.¨, añadió.

Una vez reinstalados, tanto los estudiantes activos como los de nuevo ingreso podrán tener acceso a los beneficios y ayudas de los fondos de Título IV. Las ayudas económicas que provee para los estudios universitarios bajo Título IV son las Beca Pell, ayudas suplementarias SEOG, Programa de Estudio y Trabajo y los préstamos estudiantiles federales.

El Recinto de Río Piedras de la UPR reanudó las actividades académicas el lunes, 12 de junio de 2017 al culminar la huelga. Como ya se había indicado, ante la pérdida de la certificación y elegibilidad de los fondos de Título IV durante el período de paralización de las labores académicas, los pagos que no se realizaron durante dicho periodo no podrán ser procesados. Además, los estudiantes del Programa de Estudio y Trabajo no podrán continuar sus labores.

Además, desde el momento de pérdida de elegibilidad, la administración universitaria se vio obligada a detener la petición y desembolso de los pagos de aquellos estudiantes que habían procesado las ayudas económicas posterior a las fechas de desembolso primarias, a fin de cumplir con los requisitos del reglamento federal que estipulan que no pueden realizarse desembolsos si la institución no provee actividad académica, y no poner en riesgo una futura recertificación, comunicó la UPRRP en el parte de prensa.

Por último, el Cuerpo de Decanos exhortó a todo el estudiantado a mantenerse informados del progreso de reinstalación revisando la información oficial que el Decanato de Estudiantes brindará según se cumpla con cada paso requerido por el Departamento de Educación Federal.

La UPR aún no tiene presidente en propiedad porque su Junta de Gobierno, máximo ente rector de la institución, no cuenta con el cuórum suficiente para nombrarlo. Dicho cuerpo también nombra a los rectores de las diferentes unidades y recintos del sistema.

El gobernador Ricardo Rosselló nominó en los pasados días a los licenciados Walter Alomar y Zoraida Buxó a la Junta de Gobierno. Sin embargo, el Senado no ha confirmado los nombramientos. La tardanza, según ha sido catalogada por diferentes sectores de la comunidad universitaria en los pasados días, muestra la “indiferencia” del Estado para con la situación del primer