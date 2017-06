Johnny Méndez llama hipócritas a legisladores populares

El presidente de la Cámara de Representes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, censuró hoy, lunes a los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) que han criticado el proceso de evaluación del presupuestario.

“En el 2016, la pasada administración no pudo tan siquiera aprobar un Plan Fiscal pues la Junta de Supervisión Fiscal tuvo que rechazarlo porque el mismo carecía de data real, no era fiscalmente responsable y ni tan siquiera aseguraba los servicios al Pueblo. Esta administración logró la aprobación del Plan Fiscal a 10 años que protege a los más vulnerables pues no conlleva despidos, mantiene los servicios de ‘Mi Salud’ y no elimina ninguno servicio importante a la ciudadanía”, comentó el líder cameral a través de declaraciones escritas.

Además, Méndez Núñez dijo que: “es un acto de gran hipocresía que legisladores como Jesús Manuel Ortiz, quien fuera el secretario de Asuntos Públicos del gobernador Alejandro García Padilla, y Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez, quien presidiera la Comisión de Hacienda, hablen de responsabilidad fiscal cuando su administración dejó de enviar más de $500 millones a los sistemas de retiro, dejaron $223 millones de cheques en bóveda sin fondos y no procesaron cerca de $100 millones en facturas. Esta administración tuvo que pagar los reintegros que ellos dejaron de pagar y cerca de $15 millones que le debían a las personas de la edad dorada por el bono de los seniors. Esto, mientras funcionarios como Jesús Manuel Ortiz se llevaban decenas de miles de dólares en lujosas liquidaciones. Vemos con asombro como el portavoz de la minoría en la Cámara se ha convertido en el cabildero de los bonistas de obligaciones generales, dejando atrás al Pueblo que lo eligió”.

El líder estadista afirmó que “el presupuesto que esta Cámara aprobará seguirá los lineamientos discutidos con el Gobernador y con el Presidente del Senado para asegurar que los servicios a los más vulnerables continúan ofreciéndose de forma eficiente. Es deber de cada jefe de agencia hacer los ajustes en sus contrataciones y gastos para estar en sintonía con la realidad fiscal de Puerto Rico. Esto, sin dejar de brindarle los servicios importantes al Pueblo. Por ejemplo, la consolidación de las agencias de seguridad resultará en ahorros de casi $30 millones y en la próxima sesión legislativa estaremos haciendo lo propio con el Departamento de la Familia y el Departamento de Desarrollo Económico”.