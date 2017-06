Conductor arremete contra vehículo policial en París

La policía francesa informó que un conductor arremetió con su automóvil contra un vehículo policial en el icónico distrito de Campos Elíseos, en París, en hechos ocurridos a las 3:40 de la tarde (hora local).

Momentos antes, dos policías dijeron a The Associated Press que el sospechoso quedó tendido en el suelo, inmovilizado. Los agentes no estaban autorizados a ser identificados públicamente.

Trabajadores de rescate cubren un cuerpo que yace en los Campos Elíseos de París, aparentemente el cuerpo del atacante, hoy lunes, 19 de junio de 2017. / Foto: AP

Según informó CNN, el ministro del Interior de Francia,Gerard Collomb, informó que el automóvil del atacante contenía armas y explosivos.

“El coche contenía armas, explosivos, lo suficiente como para permitirle volar este coche”.

Collomb confirmó que el sospechoso está muerto.

De acuerdo a medios internacionales, de inmediato la Fiscalía de París abrió una investigación anti-terrorista.