Vehículo atropella a peatones en Londres

Un vehículo atropelló a varios peatones en una calle del norte de Londres, lo que dejó varias víctimas y el arresto de una persona, informó la policía.

La Policía Metropolitana dijo que varios agentes se reportaron al lugar en Seven Sisters Road a las 12:20 a.m. del lunes. El Servicio de Ambulancias de Londres también respondió al incidente.

El incidente ocurrió cuando fieles se retiraban de una mezquita en el parque Finsbury al término de las oraciones en el lugar, dijo la policía, según el medio Sky News.

No hubo más detalles disponibles de inmediato.

A principios de mes, una vagoneta arremetió contra los peatones en el Punete de Londres, propiciando un ataque con el vehículo y un cuchillo en el que murieron ocho personas y varias más resultaron heridas en la aledaña zona de Borough Market. Los tres extremistas musulmanes que perpetraron el atentado murieron a manos de la policía.

