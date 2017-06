Hijo de Donald Trump agradece a su padre por "luchar" por EEUU

Donald Trump Jr., hijo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tomó un momento para felicitar a su padre en el Día del Padre, en momentos en que el magnate es investigado por asuntos políticos.

“Happy Father’s Day dad. Thanks for everything you’ve taught us and for fighting everyday to # maga (Make America Great Again). We love you. # fathersday (Feliz día de Padres, papá. Gracias por todo lo que nos has enseñado y por luchar todos los días para hacer América mejor de nuevo)”, escribió el empresario.

La Casa Blanca de EEUU también felicitó a todos los padres estadounidenses.