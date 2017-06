Cámara PPD expresa a congresistas insatisfacción con Promesa

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, envío una carta al presidente del Comité de Recursos Naturales del Congreso, Rob Bishop, señalando la insatisfacción de la delegación en torno a la implementación de la Ley Promesa.

“En nuestra opinión, las medidas adoptadas por la Junta y el gobierno de Puerto Rico son inconstitucionales, y ciertamente no cumplen con los requisitos ni con la intención legal de Promesa. La falta de transparencia de la información es inaceptable para nosotros”, sostuvo Hernández Montañez en la misiva.

Agregó que “esto se hizo evidente en la medida en que se fueron llevando a cabo las vistas públicas que concluyeron esta semana, y en las cuales no tuvieron oportunidad de expresarse sectores que se verán afectados con los recortes del presupuesto”.

A su entender, “en cualquier democracia, el derecho del pueblo a ser informado de cómo el gasto del gobierno afectará su vida cotidiana es fundamental”.

“Pero peor aún, los legisladores que estamos obligados a tomar decisiones para proteger a quienes nos eligieron no tenemos la información básica que necesitamos para actuar con diligencia y responsabilidad”, argumentó.

Y luego cuestionó: “¿No debería la Junta Directiva haber determinado que el presupuesto que les presentó el gobierno no es un presupuesto conforme, y emitir un aviso de violación, con una descripción de las acciones correctivas necesarias?”.

En la misiva, Hernández Montañez advirtió que “el sector público, incluidos los 78 municipios de Puerto Rico, no sabe con un grado de certeza razonable cómo se verán afectados los servicios que ahora prestan a los ciudadanos. Las organizaciones sin fines de lucro no saben cómo sus programas esenciales serán afectados”.

Y añadió: “Las empresas locales no pueden planear con anticipación. No saben si contratar, expandir o simplemente cerrar, porque no tienen idea si se les impondrán nuevos impuestos o si seguirán disfrutando de las exenciones concedidas inicialmente por el gobierno. Y las personas no pueden manejar sus presupuestos personales sin información”.

“¿Por qué crear un ambiente tan misterioso y estresante cuando la Junta puede, y debe, compartir con el público toda la información que poseen? Sólo una audiencia del Congreso para monitorear la adhesión a estos principios asegurará al pueblo estadounidense y al pueblo de Puerto Rico que los objetivos de Promesa serán plenamente cumplidos”, indicó el legislador.

En la carta también solicitó que la delegación del PPD sea invitada a testificar para expresar sus puntos de vista.