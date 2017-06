Juez anula juicio a Bill Cosby por violación sexual

El juicio por violación sexual al comediante Bill Cosby fue declarado hoy nulo ante la imposibilidad de que el jurado lograra un acuerdo unánime sobre un veredicto por los cargos presentados.

El jurado deliberó durante más de 52 horas a lo largo de seis días hasta decirle al juez Steven O’Neill que no podían llegar a una decisión unánime acerca de si el astro de la comedia familiar “The Cosby Show” drogó y abusó sexualmente de Andrea Constand, una empleada de la Universidad Temple, en su casa de Filadelfia en 2004.

Los fiscales dijeron que realizarán un nuevo juicio a Cosby, sobre el que penden tres cargos de abuso sexual con agravantes. Si eso sucede, un nuevo panel de jurado sería convocado a decidir.

La carrera del comediante conocido como “el papá de Estados Unidos” ya estaba destruida cuando su principal acusadora dijo desde el banquillo de los testigos que Cosby le dio pastillas y le introdujo los dedos en la vagina mientras ella yacía paralizada en un sofá y no podía decirle que se detuviera.

