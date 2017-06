Bajo el lema “Cambios y retos en el cuidado primario hoy día”, la Academia de Medicina General de Puerto Rico celebrará su convención anual del 23 al 25 de junio próximo en el Sheraton Convention Center Hotel & Casino, anunció el doctor Néstor Amaury Pérez, presidente de la Academia.

Durante la Convención Anual de la la Academia de Medicina General de Puerto Rico, se ofrecerán seminarios de educación continua para un total de 18 créditos AMA PRA Categoría 1, incluyendo cinco (5) créditos compulsorios para recertificación JDLM.

Los seminarios serán ofrecidos por reconocidos profesionales de la salud y algunos de los temas que se discutirán son los siguientes: Prevención, diagnóstico y manejo de diabetes; Control y prevención de hipertensión y enfermedades cardiovasculares; Itinerario de inmunizaciones para envejecientes; Manejo y tratamientos alternativos para la obesidad; Manejo del dolor crónico; Asma y alergias; Tratamiento de reemplazo de hormonas; Selección de antibióticos para problemas pulmonares; Osteoporosis y Osteoartritis; Pacientes geriátricos: UTI, pulmonía, dolor crónico y depresión; Destrezas de comunicación en la práctica médica; entre otros.

Las actividades de la convención darán inicio el viernes, 23 de junio a las 11:00 am con el registro de participantes y apertura del área de exhibidores. Los seminarios comenzarán a las 12:30 pm. Sábado y domingo, el registro y desayuno abrirán a las 7:00 am y los seminarios comenzarán a partir de las 8:00 am.

Además de las actividades educativas, habrá un cóctel de bienvenida el viernes, 23 de junio, y el sábado, 24 de junio, se llevará a cabo la Cena Gala. El costo de registro para los socios es de $200.00 y para los no socios es de $250.00. Para aquellos que deseen estadía en el Hotel, se ha coordinado una tarifa especial $135.00 por noche más impuestos.

Para mayor información y reservaciones puede llamar al (939) 292-4115 o a través de srconsultantsandevents@gmail.com. Además, puede acceder la página Facebook Academia Medicina General de Puerto Rico.