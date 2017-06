Necesario atender escasez de consejeros escolares certificados

“A pesar de abundante legislación que existe en favor de la población de personas con impedimentos, seguimos viendo los mismos problemas de privación de beneficios y recursos”, en aras de atender esta problemática, el representante Rafael “June” Rivera Ortega presentó la Resolución de la Cámara 396, medida que fue evaluada el martes, en vistas públicas de la Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidades.

La medida, ordena un análisis sobre el actual marco legal que crea y sostiene los programas de inserción social y servicios evaluativos necesarios para maximizar el funcionamiento académico, vocacional y ocupacional para posibilitar una transición ordenada del ámbito escolar hacia el laboral.

El secretario asociado de Educación Especial del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, quien fue representado por la licenciada Gretel Katiar, reconoció en ponencia escrita que la “‘Ley para instituir el servicio de Evaluación Vocacional y de carrera como un derecho para los estudiantes con impedimentos de Educación Especial’ (Ley 263-2006) establece la necesidad de proveer servicios de Evaluación Vocacional y carrera a estudiantes con impedimentos en proceso de transición”.

Destacó, que el DE cuenta con un Programa de Consejería Profesional en el Escenario Escolar, fundamentado en los estándares nacionales del Programa de Consejería Escolar de la Asociación Estadounidense de Consejería Escolar (ASCA, por sus siglas en inglés), adscrito a la Secretaría de Servicios Integrados al Estudiante, Familia y Comunidad. Esta está reglamentada por la Carta Circular Núm. 6-2015-2016, que establece que, para efectos de evaluaciones, se puede identificar al Consejero Escolar como uno de los recursos indispensables en el proceso de transición. Señaló que se está trabajando para aumentar el número de consejeros certificado en Evaluación Vocacional.

La directora del Programa de Orientación y Consejería a nivel central, profesora Carol Pérez, explicó que el DE utiliza inventarios de intereses vocacionales como parte del proceso de certificación de destrezas académicas, funcionales y de empleo, que se consiguen bajo los fondos propios de la escuela o el Título I. Sin embargo, dijo que la “queja mayor” de los consejeros es la falta de cumplimiento de los directores escolares con ese inventario. “Nuestra tarea es orientarlos en cuanto a los fondos que tienen para comprar los inventarios de intereses”, señaló en un comunicado de prensa publicado por la Cámara de Representantes.

En su turno, el vicepresidente de la Comisión, Néstor Alonso Vega, expresó que “yo vengo de Educación Especial y desde que tengo uso de razón, escucho las mismas excusas: que no están las estadísticas, no tenemos la gente, no tenemos los recursos, o se le echa la culpa al director. Quiero saber cómo podemos llegar a un punto de decir vamos a trabajar con estos estudiantes de manera comprometida y responsable, para que los echemos hacia adelante”.

Mientras, Roberto Fronteras, director de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, avaló la medida y recomendó un modelo de transición enfocado en el estudiante o MDCE y que se centre, además, en las capacidades psicológico afectivas, destrezas de comunicación, conocimiento de su impedimento y conocimiento del ambiente y de las contingencias ecológicas. “La etapa de transición de la escuela a la vida post secundaria requiere que la Ley 263 se ponga en efecto y deje de ser letra muerta”, subrayó.

A su vez, sostuvo que “la evaluación vocacional no se limita a la identificación de intereses vocacionales. Esta debe incluir el cernimiento y ponderación de temperamentos, estilos de aprendizaje, fuerza y demandas físicas, valores y factores ambientales, entre otros. A tales efectos, la evaluación vocacional requiere de personal calificado en dicha área y de unidades de evaluación en el Departamento de Educación donde se ofrezca este servicio desde los 12 años”.

“En la Cámara de Representantes tienen aliados, pueden contar con nosotros. Si de alguna forma podemos aportar para que esto sea más ágil y eficiente, aquí estamos, pero si no nos dejan saber información, no los podemos ayudar. El Presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, tiene un compromiso muy serio con esta población, lo que representa y a donde podemos llegar. Para nosotros el cielo es el límite y necesitamos jugar en equipo”, expresó Rivera Ortega, presidente de la Comisión.