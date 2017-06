Distribuidora puertorriqueña niega radicación de quiebra

La empresa puertorriqueña de distribución de productos farmacéuticos y proveedor de servicios de logística, César Castillo Inc (CCI), negó hoy que se haya acogido al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras.

“La información publicada hoy no es correcta. Cesar Castillo Inc. no tiene ninguna relación con Inversiones Cesar Castillo Inc., la cual se acogió al capítulo 11 de la Ley de Quiebras. Por el contrario, nuestra empresa, la cual por los pasados 75 años ha brindado un servicio de excelencia a nuestros clientes, mantiene su solidez y liderato en la industria. Lamentablemente información errónea publicada, ha provocado la intranquilidad de nuestros clientes, socios de negocios y empleados. Queremos garantizarle a todos ellos y al pueblo de Puerto Rico, que Cesar Castillo Inc. sigue firme en su misión comercial y continuaremos ofreciendo nuestros servicios de distribución y logística por 75 años más”, expresó en una comunicación escrita José Luis Castillo, presidente de César Castillo Inc.

Desde su fundación en febrero de 1942, la empresa tuvo la visión de convertirse en el mayor distribuidor de productos de salud, belleza y consumo, así como proveedor de logística en Puerto Rico y el Caribe.

La larga trayectoria de CCI ha convertido a la empresa en una operación líder dedicada a ofrecer servicios de distribución y logística. La compañía cuenta con tres centros de distribución que suman 640,000 pies cuadrados en Guaynabo y San Juan y emplea a 450 personas.