Delegación PPD denuncia supuesto descuadre del presupuesto

Los representantes Rafael “Tatito” Hernández Montañez, Jesús Santa Rodríguez, Javier Aponte Dalmau y Jesús Manuel Ortiz, denunciaron el jueves, que el proceso de vistas públicas para la evaluación del Presupuesto 2017-18, se distinguió por la falta de transparencia y la exclusión de corporaciones públicas, sectores externos al gobierno central y las diferentes agrupaciones sociales del país, durante el proceso de evaluación.

“Concluido el proceso de vistas públicas de presupuesto, la Legislatura del PNP ha fallado en su deber de comunicar con transparencia la información que el Gobierno de Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal le han ocultado al pueblo puertorriqueño. De igual forma, han privado a diferentes entidades gubernamentales, a los grupos del sector económico, a las organizaciones sin fines de lucro y a los municipios de la oportunidad de defender y abogar por sus respectivas partidas presupuestarias”, expresó el portavoz del PPD en la Cámara en conferencia de prensa.

Hernández Montañez destacó que “durante los siete días de vistas públicas, quedó en evidencia el desconocimiento de los jefes de agencia en áreas fundamentales de sus respectivas dependencias, dando la impresión de que ocupan el cargo por razones político-partidistas”. Del mismo modo, el Legislador cuestionó la falta de combatividad de algunos miembros del gabinete para proteger el presupuesto de sus agencias. “Muchos de estos jefes de agencia lucieron como sellos de goma, limitándose a seguir el libreto entre Ricardo Rosselló y la Junta”.

Por su parte, el representante Javier Aponte resaltó la ausencia en las vistas de importantes corporaciones públicas. “Cuando las entidades se benefician del Fondo General están obligadas a presentar sus informes. Aquí nadie está exento y ni siquiera el presidente del Cuerpo puede tomar la determinación de excluirlas. No haber citado a la AAA, AEE, la Junta de Planificación y la UPR, indiscutiblemente viola una prerrogativa constitucional”, sostuvo Aponte Dalmau.

Entre tanto, el representante Jesús Santa, manifestó que “es una mala práctica el que esta Administración no le haya mostrado a la Legislatura ni al país los datos económicos que sustenten las proyecciones de ingresos del gobierno, con el argumento de que fueron presentados por la Junta de Supervisión Fiscal”. “La Legislatura no debe nunca creer con fe ciega todo estimado de ingresos, como se pretende. La consecuencia de no tener seguridad de los ingresos proyectados y que éstos no se alcancen, pone en riesgo el pago de pensiones, además de afectar servicios de salud, seguridad y educación”, abundó Santa.

Finalmente, el representante Jesús Manuel Ortiz destacó que “la presentación del presupuesto del Gobernador ante la Asamblea Legislativa ha tenido un saldo lamentable y simple de describir. Falta de transparencia, despido de empleados transitorios, recaudos inciertos, aumento en costo de vida, falta de planes económicos ante las proyecciones negativas de la economía, falta de medicamentos en hospitales públicos y reducción de estos en el plan de salud del gobierno y el fracaso de la Reforma Laboral.

“Al terminar las vistas de presupuesto en la Cámara de Representante, el país no tiene certeza de cómo será impactado por los recortes propuestos y el Gobierno, con los datos que presentó. No puede garantizar que evitará recorte de jornada laboral y el bono de navidad de empleados públicos, y ni garantizar, que tendrá los recursos para dar servicios esenciales y pagar pensiones”, concluyó el representante.