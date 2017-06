Un nuevo análisis de datos de las principales fortunas del mundo indica que cinco hombres poseen tanta riqueza como la mitad de la población mundial.

La información contrasta con las noticias que llegaron esta semana de Yemen, en África, donde miles de niños están murieron de hambre.

El sitio Democracy Now indicó hoy que esos cinco hombres son el fundador de Microsoft, Bill Gates, el empresario español Amancio Ortega, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, el inversionista estadounidense Warren Buffett y el magnate mexicano de las telecomunicaciones Carlos Slim.

Juntas, estas cinco personas poseen cerca de 400 mil millones de dólares. En el caso del mexicano Slim es un importante accionista del periódico The New York Times, mientras Bezos es propietario del periódico The Washington Post.

Según la lista de multimillonarios de Forbes, el fundador de Microsoft es la persona más rica del mundo, con una fortuna neta de 83,900 millones de dólares, mientras Buffet posee unos 73,200 millones. Entre los ocho primeros también están el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, con 49 mil millones de dólares, el empresario y fundador de Oracle, Larry Ellison (48,100 millones); y Charles Koch, CEO de Koch Industries, con 43,600 millones.

En tanto, alrededor de 20 millones de personas están en medio de una de las peores hambrunas de los últimos 50 años, y son cuatro los países de África y Medio Oriente especialmente afectados: Yemen, Nigeria, Sudán del Sur y Somalia.