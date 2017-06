Arrestan modelo colombiana por presunta participación en secuestro

Paulín Karina Díaz, fue la modelo y presentadora capturada en Cali por su presunta participación en un secuestro. La noticia le dio la vuelta a todo el país, convirtiéndose en tendencia. Ahora es su madre quien da de qué hablar. En video, madre de presentadora capturada asegura que no es culpable.

Las imágenes fueron publicadas en las redes sociales, y en ellas, la mujer afirma que todo se trata de una venganza. “Me siento muy triste y desilusionada de los medios, que están hablando sandeces de mi hija. Hace unos años desaparecieron a mi familia, yo les puse una demanda y por eso quieren involucrarla en cosas que no son. Como a mí no me pueden hacer nada porque yo estoy protegida por este gobierno, entonces tocaron lo más importante que es mi hija”.

En el video afirma que solo pide que no se hable más respecto al caso de su hija, sobre todo cuando no se tiene conocimiento de la realidad.

Paulín es acusada del secuestro de un empresario y su acompañante. Al parecer, su labor se centró en distraer a estas personas, sacarlas de un bar y entregarlas a los secuestradores.

“Los secuestradores exigían 3 mil millones de pesos por la liberación de las dos personas. Cuando inició la investigación se realizaron dos capturas y posteriormente se estableció la presunta participación de Paulín Karina Díaz García en el hecho por conactividades de distracción e inteligencia para sacar a estas personas y ponerlas en manos de los secuestradores; igualmente estuvo en los desplazamientos de traslado al sitio de cautiverio”, le dijo a Blu Radio el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Hugo Casas.

