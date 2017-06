Gobierno detalla medidas que tomó para la expiración de fondos de Medicaid

El Gobierno de Puerto Rico aseguró que tomó una serie de medidas para enfrentar la expiración de fondos federales de Medicaid, y el inicio del modelo pay as you go para cubrir el pago de las pensiones como consecuencia de la insolvencia en los Sistemas de Retiro con varias iniciativas para mejorar su liquidez.

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Gerardo Portela expuso en una comunicación escrita que los fondos fueron concedidos por virtud de la legislación Patient Protection and Affordable Care Act.

Entre las medidas detalladas por Portela “para anticipar y enfrentar la expiración de fondos” se encuentran:

Un acuerdo de indulgencia con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) y el Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal (SINOT) para producir un incremento en liquidez de $423 millones.

Se ajustó el pago a los proveedores conforme al mandato del Plan Fiscal para Puerto Rico certificado el pasado 13 de marzo de 2017, lo que logró un incremento en liquidez de $150 millones de dólares.

Portela aseguró también que se retuvo la cantidad de $46 millones de ingresos sujeto a claw back, de conformidad con la Ley Núm. 5 de 29 de enero de 2017, mejor conocida como Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico y se mejoraron los recaudos al Fondo General por $74 millones.

De acuerdo al Director de AAFAF, se recibieron recaudos no presupuestados por $90 millones de varias agencias, como la Oficina del Comisionado de Seguros, el Departamento de Trabajo y la Administración para el Sustento de Menores (ASUME).

De igual forma, dijo que hubo una variación positiva en flujos de entrada netos misceláneos de $43 millones.

“Estas medidas representan una mejora en liquidez de $859 millones comparado con el balance proyectado en el Plan Fiscal para Puerto Rico de $291 millones al 30 de junio de 2017, con el resultado de un balance de liquidez de $1,150millones de dólares, basado en el reporte a 26 de mayo de 2017”, recalcó Portela.

“Constituyen esfuerzos extraordinarios y de naturaleza no recurrente. Su implementación no significa que el Gobierno de Puerto Rico se encuentre en una situación financiera mejor. Más bien evidencian la planificación financiera del Gobierno de Puerto Rico para enfrentar dos retos monumentales durante el próximo año fiscal: la insolvencia de los Sistemas de Retiro y la reducción en fondos federales para el área de salud. Asimismo, estamos protegiendo a los sectores más vulnerables lo que ha sido el norte de esta Administración”, expresó el funcionario.