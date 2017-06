Copas reciclables para los “mejores papás del mundo”

Alguien dijo que la necesidad es la génesis de la creatividad y un ejemplo de esto es la divertida colección de productos que comercializa Damily Nogueras.

De acuerdo con la joven empresaria, su familia se vio en la necesidad de reinventarse tras quedar desempleados luego de que la línea aérea en la que trabajaba junto con su papá cerrara operaciones en la isla.

Así fue que surgió la idea de desarrollar sus propios negocios, y, en el caso de ella, la línea Hippie Bikini de trajes de baño y copas plásticas con mensajes personalizados, perfectas para portar vino o cerveza a la playa o piscina.

Entre las frases o palabras que adhiere a las copas mencionó relax, tropical y hoy se bebe.

“Esto es como un medio de expresión a través de tu copa y las personas se ponen bien creativas con las frases que utilizan comúnmente en su diario o con sus chistes internos. También trabajamos pedidos especiales para cumpleaños, aniversarios y despedida de solteros, etcétera”, describió.

“El concepto me encanta porque te la puedes llevar a todas partes y no tienes que invertir en vasos plásticos ni generar basura. Además, vas a tener una copita cool”, consideró, al destacar que utiliza un material bien resistente al agua para que no se desprenda el arte.

El arte varía dependiendo de las preferencias de los clientes.

“El material es el mismo que se utiliza para rotular los botes y el color del arte se mantiene bien brilloso”, aseguró.

Por otro lado, su papá desarrolló una empresa que ofrece los servicios de excursiones para hacer paddle boarding.

“Una de las cosas que me inspiró a hacer esto es ver a tanta gente reinventándose. No solo que están metiendo mano y atreviéndose a hacer las cosas, sino también que los puertorriqueños están apoyándose unos a otros”, subrayó quien estudió Administración de Empresas.

Próximamente también lanzará una página electrónica www.hippiebikini.com para dar exposión a diseñadoras locales de trajes de baño. Para más información: Correo Electrónico: info@hippiebikini.com e Instagram @hippie.bikini