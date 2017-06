Yauco tenía déficits de casi la mitad de su presupuesto

La contralora Yesmín Valdivieso emitió una opinión parcialmente adversa sobre las operaciones fiscales relacionadas con la administración del presupuesto, los desembolsos, la construcción de obras y mejoras permanentes, las recaudaciones, y algunos controles y procedimientos del municipio de Yauco.

Explicó que el Informe revela que Yauco, administrado bajo el exalcalde Abel Nazario Quiñones, y quien es actual senador por acumulación, tenía déficits acumulados en el Fondo Operacional de 4.5 millones de dólares para el año fiscal 2014 (32 por ciento del presupuesto) y 5.7 millones de dólares para el 2015 (42 por ciento del presupuesto). Además, el banco depositario de los fondos del Municipio efectuó cargos por 116,104 dólares debido a cheques pagados con fondos insuficientes, financiamiento de sobregiros, cheques devueltos y otros.

“El operar con déficit reduce los recursos disponibles y los cargos por sobregiros e insuficiencia en las cuentas bancarias, reducen también los recursos económicos para dar servicios a la comunidad”, opinó la contralora en declaraciones escritas.

La auditoría de nueve hallazgos señala que se fraccionó el costo de la rehabilitación del antiguo Centro de Diagnóstico y Tratamiento en dos contratos por 100 mil dólares y 133 mil dólares, al mismo contratista para evitar la subasta pública requerida para obras que exceden los 200 mil dólares. Además, el entonces alcalde formalizó cinco contratos por 406,940 dólares para cinco obras de construcción sin obtener al menos cotizaciones de tres proveedores como dispone la Ley 81-1991, Ley de Municipios Autónomos.

“Estas situaciones impiden la libre competencia entre licitadores y que el Municipio tenga alternativas para seleccionar las mejores ofertas”, sostuvo Valdivieso en el informe.

Además, reveló que el Municipio realizó dos proyectos de construcción de puentes, uno sobre el Rio Loco y el otro, en el sector Albarrán sin obtener los permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos. También, contrario a la Ley 81-1991, la directora de Finanzas de Yauco, no obligó los créditos sino hasta 435 días posteriores al otorgamiento de tres contratos y dos enmiendas de mejoras permanentes por 2.4 millones de dólares.

Los auditores identificaron que el Municipio realizó pagos sin facturas, no mantenían un inventario perpetuo de los materiales en los almacenes ni de los cheque en blanco. Además, la Comisión de Asuntos de Auditoría de la Legislatura no cumplió con su función fiscalizadora ya que a abril de 2015, no había evaluado siete informes de auditoría interna, dos monitorías de programas federales, y dos informes de los estados financieros auditados emitidos por auditores externos del Municipio.

El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.