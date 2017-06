Sessions sobre cooperación con Rusia: "Es una mentira espantosa y detestable"

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, negó hoy haber tenido un encuentro con algún funcionario ruso para influenciar las elecciones presidenciales de 2016.

“Nunca me he reunido ni he tenido ninguna conversación con ningún funcionario ruso o con ningún funcionario de ningún gobierno extranjero para influir en las elecciones de Estados Unidos”, afirmó Sessions durante su comparecencia esta tarde ante el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos.

“Cualquier sugerencia de que yo participé o fui consciente de una colisión con Rusia para herir a este país al que he tenido el honor de servir durante 35 años, o que tratado de socavar la integridad de nuestro proceso democrático, es una mentira espantosa y detestable”, añadió el secretario de Justicia.

Sessions, quien ocultó durante su comparecencia de confirmación como fiscal general que había tenido dos reuniones con el embajador ruso antes de las elecciones, testifica cinco días después de que el exdirector del FBI, James Comey, afirmara que el presidente Donald Trump le pidió lealtad y le sugirió que cerrara la investigación sobre el exasesor de seguridad nacional, Michael Flynn y Rusia.

El fiscal general dijo, además, que decidió mantenerse alejado de la investigación sobre Rusia, “no por haber cometido ninguna mala conducta durante la campaña”, sino porque había intervenido activamente en dicha campaña electoral del presidente Donald Trump y no consideraba apropiado su participación en la investigación.