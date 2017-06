UPR Aguadilla recibe premio de asociación de recursos humanos más grande del mundo

Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla continúan brillando a nivel internacional. Esto, ya que la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos (SHRM, por su siglas en inglés) ha reconocido al Capítulo Estudiantil de la SHMR en UPR Aguadilla con el Superior Merit Award 2016-2017 por ofrecer excelentes oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional a los miembros de su capítulo estudiantil.

De los 327 capítulos de estudiantes de todo Estados Unidos, el capítulo de la UPR Aguadilla fue uno de los 149 ganadores.

“Una vez más los estudiantes el capítulo de Aguadilla demuestran que están entre los mejores. Me enorgullece como directora y profesora especialista de Recursos Humanos el hecho de que un año más estos futuros profesionales de RH logran este reconocimiento. Su liderazgo, dinamismos, compromiso y motivación los distingue. Auguro que tendrán éxito en todo lo que se propongan en el futuro”, expresó la profesoraDamaris Navedo, directora del Departamento de Administración de Empresas del recinto.

El Superior Merit Award de la SHRM reconoce la excelencia del capítulo en el desarrollo profesional de los miembros, el apoyo a la profesión de recursos humanos y la participación activa en la SHRM. Además, el premio se otorga por el desempeño de los miembros en actividades de labor comunitaria, recaudación de fondos y retención de membrecia.

“El Superior Merit Award es producto de la dedicación, compromiso y esfuerzo de un equipo unido por una misión: el desarrollo profesional de todo estudiante que anhela poder triunfar en la fuerza laboral. Un trabajo que se distingue por la comunicación, colaboración y participación de cada uno de nuestros 53 socios. Aquí vemos cómo estos futuros profesionales están conscientes de las destrezas necesarias para tener éxito en nuestra carrera”, expuso Tabitha Lee Griffis Méndez, presidenta del galardonado capítulo estudiantil.

El capítulo de la SHRM de la UPR Aguadilla será reconocido por sus sobresalientes logros durante la SHRM Annual Conference and Exposition in New Orleans LA, a llevarse a cabo del 18 al 21 de junio.

“Ciertamente, este capítulo representa el futuro de la gerencia para Recursos Humanos como profesión. Sus logros van más allá de sus compromisos académicos y laborales cotidianos y aplaudimos el impacto positivo que sus esfuerzos tienen en su institución, sus comunidades locales y más allá”, dijo Susan Post, directora de la División Este en la SHRM y directora del Programa de Estudiantes de la reconocida asocación profesional.

La Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos es la asociación profesional de Recursos Humanos más grande del mundo, representada por aproximadamente 285,000 miembros en más de 165 paiíses. SHRM cuenta con más de 575 capítulos afiliados en los Estados Unidos y oficinas subsidiarias in China, India y Emiratos Árabes Unidos.