Salud asegura transitorios no se afectarán por corte en el presupuesto

El secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, aseguró hoy que no se despedirán empleados transitorios de la agencia por ofrecer servicios directos a los pacientes, a pesar de que contarán con 20 millones de dólares menos en el año fiscal que comienza en julio.

“Los transitorios que nosotros tenemos son personas que dan servicios directos al paciente y no podemos tocarlos porque son enfermeras, técnicos de terapia respiratoria, tecnólogos médicos, personas que atienden admisiones y hacen trabajo clerical. No podemos cometer el mismo error de la Ley 7 (de 2010) y esto no se contempló (por lo que) hubo un despido de estas personas y tuvimos que traerlos por otra compañía y poco a poco volverlos a integrar como parte de los empleados transitorios. Hablamos con el secretario de la gobernación y el gobernador y le explicamos que los transitorios son de servicios directos al paciente y entendieron que no deben ser afectados”, informó Rodríguez Mercado en vista pública de la Comisión de Hacienda del Senado que preside la senadora Migdalia Padilla Alvelo, en la que se evaluó el presupuesto para el año fiscal 2017-2018.

Millonaria deuda acumulada

La administración de Salud tiene $48 millones en deudas acumuladas al 30 de junio de 2016 y cuentas por pagar ascendentes a $45 millones, solamente de la parte administrativa de la agencia sombrilla.

A esas deudas se le suman $85 millones que la Administración de Seguros de Salud (ASES) adeuda a proveedores, Triple S, entidades de salud y otros programas. Sin embargo, la agencia proyecta inyectar a sus cuentas $235 millones por concepto de cuentas por cobrar. Por su parte, y al 30 de junio del año pasado, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASMMSCA) adeudaba $88 mil por concepto de pagos en nómina y a suplidores pero debía recibir en facturaciones $90 mil, informó la administradora Suzanne Roig Fuertes.