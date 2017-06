Así reseña la prensa internacional los resultados del plebiscito en Puerto Rico

La noticia de que en Puerto Rico hubo una consulta de estatus en la que ganó la estadidad ya corre el mundo entero por reseñas de la prensa internacional que pone en contexto la baja participación del evento electoral.

Titulares en prestigiosos medios como The New York Times, BBC y El País destacan que el resultado aabrumador a favor de la estadidad se dio en una consulta con escasa participación. Así mismo, se destaca que el plebiscito no fue vinculante.

Uno de los titulares más duros es el de el periódico español El País que dicta “Los puertorriqueños votan por la anexión a EE. UU. en una consulta no vinculante lastrada por la abstención”. Mientras, la BBC titula “Puerto Rico vota a favor de convertirse en el estado 51 de Estados Unidos en un referendo no vinculante con baja participación”. The New York Times titula: “23% of Puerto Ricans Vote in Referendum, 97 % of Them for Statehood”. Bloomberg reseña la noticia con el siguiente titular: “Puerto Rican Voters Back Statehood in Questioned Referendum”.

Casi medio millón de electores apoyaron la estadidad en la consulta del domingo, más de 7,600 a la libre asociación con independencia y casi 6,700 a la independencia, según resultados preliminares de la Comisión Estatal de Elecciones. Como la afluencia en las urnas fue de apenas 23 %, los detractores pusieron en duda la validez de la votación, que varios partidos habían boicoteado.

Como sea, esa circunstancia no coartó al gobernador Roselló para anunciar que su gobierno seguirá adelante con el objetivo de convertir a la isla en el estado 51 de Estados Unidos al declarar que Puerto Rico votó a favor de la estadidad. El gobernador dijo que decidió crear una comisión que buscará que el Congreso valide el resultado del plebiscito.

En cualquier democracia, la voluntad expresada de la mayoría en un proceso electoral debe prevalecer siempre, apuntó.

Sería altamente contradictorio que Washington exija democracia en otras partes del mundo y no responda al derecho legítimo de la autodeterminación ejercida hoy en el territorio estadounidense de Puerto Rico, agregó.

