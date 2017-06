Reacciona García Padilla a resultados del plebiscito

El ex gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, aseguró hoy que el llamado al boicot realizado por el Partido Popular Democrático (PPD), derrotó a la estadidad y envió un mensaje contundente.

De igual forma, García Padilla criticó a quienes afirmen que la estadidad obtuvo un triunfo diciendo que están siendo “intelectualmente deshonestos” y recalcó que en varias ocasiones habían advertido que la consulta plebiscitaria era excluyente y hecha para obtener un falso resultado que beneficiara a los estadistas.

“Sin duda, el llamado al boicot fue efectivo porque el pueblo entendió el mensaje de que este gobierno estaba impulsando un proceso amañado y que estaba diseñado para darle una victoria artificial a la estadidad, engañando a los puertorriqueños y a los Estados Unidos”, añadió el ex mandatario.

No obstante, el también abogado condenó el gasto de fondos públicos en un proceso que no tuvo el favor del pueblo. “El resultado de este plebiscito es el reflejo de un pueblo que rechaza la ventajería, el miedo y el uso del poder para dividir a nuestra gente. Es una expresión de repudio al uso de millones de dólares en fondos públicos para llevar a cabo un proceso injusto y sin el aval de los Estados Unidos. Nuestro pueblo no perdonó la injusticia”, puntualizó.