Alexandra Lúgaro le tira a Manuel Cidre

Luego de que el ex candidato independiente a la gobernación, Manuel Cidre, publicara en su Twitter un mensaje en el que instaba a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) a no aceptar la ayuda de ningún político, su ex contrincante Alexandra Lúgaro, le contestó diciendo sentirse desilusionada por las expresiones que emitió en su red social.

El también empresario, escribió que los líderes estudiantiles deben convocar a todos los estudiantes a limpiar la universidad y no aceptar ayuda política, a lo que la abogada respondió: “¿Porqué fomentar el que se rechace la ayuda de quien sea q quiera ayudar? Si no quiere limpiar, no limpie. Me decepcionan sus expresiones”.

Luego de esto, la ahora novia del legislador popular, Manuel Natal Albelo, le aclaró a un usuario que respeta a Cidre, pero que la decepciona que perpetúe la imagen del “político malo” que en algún momento él quiso cambiar.

Lideres estudiantiles convoquen a todos los estudiantes a limpiar la universidad y no acepten ayuda de ningún político — Manuel Cidre (@MCidre) June 6, 2017

¿Por qué fomentar el q se rechace la ayuda de quien sea q quiera ayudar? Si no quiere limpiar, no limpie. Me decepcionan sus expresiones. https://t.co/fi7aAWTTyp — Alexandra Lúgaro (@AlexandraLugaro) June 7, 2017