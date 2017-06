PPD se desliga de campaña que invita a los populares a votar

Si usted escuchó hoy una guagua de sonido invitando a los populares a salir a votar mañana para defender el Estado Libre Asociado, sepa que no fue que escuchó mal. Durante el día de hoy hubo una campaña en las calles para invitar a los populares a participar del plebiscito, pero el Partido Popular Democrático se desligó de la misma.

“El Partido Popular Democrático se reafirma en su llamado al boicot del plebiscito. Cualquier campaña que no vaya dirigida a solicitarle a los puertorriqueños que no participen de este evento plebiscitario, no está autorizada por nuestro partido”, expresó el portavoz de prensa del PPD, Ángel Raúl Matos.

Metro presenció el movimiento de una de las guaguas de sonido que invitaba a los populares a votar en el pueblo de Dorado. Este municipio es uno de los bastiones del PPD.

Tanto el PPD, como el Partido Independentista Puertorriqueño, así como el llamado Junte Soberanista, boicotearon la consulta de estatus de mañana.

Las opciones en esta consulta son: Estadidad, Libre Asociación/Independencia y Actual Estatus Territorial.