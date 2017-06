Madrid prohíbe que hombres abran mucho las piernas en sus autobuses

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, en España, anunció en días recientes que prohibirá el que un hombre abra mucho las piernas en sus autobuses, acción conocido en otros lugares como manspreading.

El manspreading, que se define como la postura de los hombres que abren excesivamente sus piernas cuando se sientan, ocupando los asientos contiguos al suyo, será atajado pronto con la introducción de un símbolo que avisará “la prohibición de mantener una postura corporal que incomoda a otras personas”. Según la EMT, el ícono será uno que se conoce en otros sistemas de transporte a escala mundial.

Esta es la señal de los autobuses de la @EMTmadrid para respetar el espacio de los demás y evitar el #manspreading. https://t.co/dnqdMycgaO pic.twitter.com/Xwcx3bx8DG — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) June 7, 2017

La empresa acogió la recomendación que le hizo el grupo de Mujeres en Lucha y Madres Estresadas, quienes están impulsando la inclusión en el transporte público.

“La misión de este nuevo icono pictográfico es recordar la necesidad de mantener un comportamiento cívico y de respetar el espacio de todo el mundo a bordo del autobús”, informó la EMT, quien adelantó que ya está coordinando con el Área de Políticas de Género y Diversidad para trabajar los cambios.

“Esta recomendación, que pretende un uso cívico y respetuoso del espacio interior del autobús, viene a completar los nuevos paneles informativos que está elaborando la EMT para recordar las principales normas y consejos de comportamiento a bordo de los vehículos, en línea con la política de la compañía municipal para lograr la máxima comodidad de viaje para todas las personas”, culminó en declaraciones escritas la compañía.

El nuevo panel informativo incluye validar el título de transporte, ceder el asiento a quien lo necesita, solicitar la parada con antelación, no llevar la mochila a la espalda, moderar el volumen de voz al usar el teléfono móvil y utilizar auriculares, no poner los pies en los asientos y no fumar.