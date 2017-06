Johnny Méndez pide cero sanciones a populares que voten en plebiscito

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, le pidió hoy al presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, que no sancione a los miembros de esa colectividad que participen en el plebiscito de estatus.

“Desde el jueves en la noche han sido cientos los afiliados del partido popular que se han comunicado con nosotros para expresarnos su intención de salir a votar mañana. Ellos, al igual que miles de otros puertorriqueños, comprendieron que lo que está en juego en el plebiscito es la ciudadanía americana y la unión permanente que solo se garantiza con la estadidad”, señaló Méndez Núñez en declaraciones escritas.

“El liderato actual del PPD debe comprender que sus electores, que atesoran la ciudadanía americana, pueden participar del evento de mañana sin ningún temor. Ese liderato no puede sancionarlos de ninguna manera por expresar su derecho constitucional en las urnas. En Puerto Rico no puede haber supresión del voto. Es por eso que esperamos que no se les imponga castigos a los líderes populares que voten mañana”.

Las expresiones del Presidente de la Cámara fueron apoyadas, unánimemente, por la delegación de la Palma en dicho cuerpo legislativo.

Méndez Núñez participó en los actos de cierre de campaña que organizó el PNP en los predios de la casa del fundador del movimiento estadista, José Celso Barbosa, en Bayamón.