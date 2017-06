Beatriz Areizaga promueve "descolonización inmediata" con voto por estadidad

La primera dama de Puerto Rico, Beatriz Areizaga García, aseguró hoy que se siente confiada en que los puertorriqueños “le ratificarán a mi esposo un contundente mandato para reclamar en Washington lo que nos corresponde y comience la transición que culminará el día que tengan que bajar todas las banderas de los Estados Unidos en el mundo para izar una nueva bandera con 51 estrellas”.

Mientras, la comisionada residente, Jenniffer González, apuntó que “este domingo usted no va a ver la insignia de la Palma, este domingo usted no verá la insignia de la Pava, no va a ver ninguno de los candidatos del PNP en la papeleta. Este domingo lo que está en juego es el futuro de Puerto Rico es si quiere mudar o se quiere quedar aquí en su casa”.

Aseguró que “nos toca como pueblo hacer un reclamo al unísono para que nuestra voz se escuche y darle una herramienta al gobierno para cambiar la situación política, social y económica que tanto nos afecta actualmente”.

Por su parte, la presidenta de la organización de Mujeres Progresistas, Itzamar Peña Ramírez, instó a todas las mujeres puertorriqueñas a salir a votar por la estadidad en el plebiscito de mañana.

La exhortación se realizó durante un conversatorio de Mujeres por la Estadidad, que se llevó a cabo en el coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón.

En el salón con cientos de mujeres, la senadora destacó que el plebiscito es la herramienta correcta para enviar el mensaje claro y contundente al Congreso de los Estados Unidos “de que queremos la descolonización inmediata y de que no queremos perder nuestra ciudadanía americana”.

“Este domingo tendremos la oportunidad, a través del plebiscito, de reclamarle al Congreso de los Estados Unidos la igualdad que nos merecemos. Como mujer y madre de dos niños aspiro a darles lo mejor a ellos y a todos los niños de Puerto Rico”, dijo Peña Ramírez.

Añadió que “las familias puertorriqueñas quieren lo mejor para los suyos, es por ello que les exhorto a que juntos reclamemos la igualdad de beneficios y ayudas para la educación, la salud y la seguridad, a través de la estadidad”.

Asimismo, dijo que “las mujeres tendremos un rol protagónico en esta consulta y es importante que seamos nosotras quienes llevemos el mensaje a cada rincón de la isla y defendamos nuestra ciudadanía americana. No se trata de colores o partidos, ahora se trata de defender el bienestar y el futuro de nuestros hijos, de nuestras familias y lo mejor para Puerto Rico”.