Compleja la situación de la Cruz Roja por recortes

El propuesto recorte a las asignaciones especiales de las entidades sin fines de lucro pone en una situación difícil a la Cruz Roja Americana, una de las principales entidades en la isla que ofrece respuesta a emergencias.

Así lo estableció la directora ejecutiva de la organización en la isla, Lee Vanessa Feliciano, quien se expresó preocupada de que el presupuesto contempla un recorte de $27 mil a la entidad, lo que a su juicio “lo que hace es ponernos en una posición un tanto más difícil reconociendo que recaudar fondos en estos momentos es un gran reto para la organización”. Explicó que sumado al recorte del año pasado, recibirán un 20 % menos de lo que se les asignaba otros años.

De acuerdo con el presupuesto que termina el 30 de este mes, la Cruz Roja sufrió un recorte de 30 mil dólares, de su antigua asignación de $300 mil.

Feliciano dijo en entrevista con Metro que esta semana se reunieron con el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, y confían en su palabra de que va a remirar esa resolución ya que “tiene un compromiso con las instituciones sin fines de lucro de asignarle los fondos, que ofrecen servicios esenciales”.

Aseguró que “lo que la Cruz Roja Americana hace, no lo hace ninguna otra organización lo hace ni el gobierno”, al enfatizar que atienden un promedio de 26 fuegos al mes.

“Ese es el desastre que toca a 26 familias todos meses y que solamente llegan Bomberos y la Cruz Roja, no llega Familia, no llega Vivienda. Esa responsabilidad que nuestra organización ha acogido, si no tenemos esa capacidad entonces ¿quién la asume? Si el gobierno está en una crisis fiscal”, expresó la ejecutiva de regional, al señalar que “la costoefectividad del servicio ofrecido por una entidad sin fines de lucro en comparación con lo que hace el gobierno es mucho mayor”.