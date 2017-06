Trump no pidió lealtad a Comey, según abogado del presidente

Finalizada la audiencia de James Comey, exdirector del FBI, ante el Comité de Inteligencia del Senado, el abogado personal del presidente Donald Trump negó que el mandatario pidiera lealtad al exdirector del FBI, “ni en forma ni en sustancia”.

El licenciado Marc Kasowitz negó, además, que Trump sugiriera o pidiera a Comey que dejara de investigar a nadie en la pesquisa sobre la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 y alegados nexos de la campaña de Trump con el Kremlin.

Kasowitz sugirió, por otra parte, que Comey debía ser investigado por las filtraciones que él mismo admitió en su testimonio, acerca de sus anotaciones sobre la reunión con el presidente. El exdirector del FBI argumentó que había filtrado las notas a un amigo tras su despido, con el fin de aumentar la presión de que se nombrara un fiscal independiente en la investigación sobre Rusia.

“Aunque Comey testificó que sólo filtró las notas en respuesta a un tweet, el registro público revela que el New York Times estaba citando estos memorandos el día antes del tweet de referencia, lo cual contradice la excusa de Comey para esta divulgación no autorizada de información privilegiada”, apuntó el abogado.

En su testimonio, Comey declaró que “el presidente twitteó el viernes, después de que yo fuera despedido, que mejor yo esperara que no hubiera cintas (grabaciones). Me desperté en medio de la noche el lunes, porque no se me ocurrió originalmente, que podría haber corroboración de nuestra conversación, que podría haber una cinta. Y mi juicio era que eso necesitaba salir a la luz pública. Así que le pedí a un amigo mío que compartiera el contenido de la nota con un reportero. No lo hice yo mismo por una variedad de razones, pero se lo pedí porque pensé que eso podría inducir el nombramiento de un abogado especial, así que le pedí a un amigo cercano que lo hiciera”.

