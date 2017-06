Legisladores: el que se preste para votar en plebiscito no es popular

Cualquier persona que vaya a participar del plebiscito del 11 de junio no es popular, de acuerdo con el senador Aníbal José Torres y otros legisladores de la colectividad roja.

“El que se preste para el juego y la estrategia del Partido Nuevo progresista (PNP), no responde al Partido Popular Democrático (PPD)”, dijo Torres en conferencia de prensa.

El senador calificó de esta forma a personas como los exrepresentantes José Báez y José Ronaldo Jarabo, así como el empresario Adolfo Krans quienes abiertamente han manifestado que votaran en el plebiscito.

Los legisladores populares en conferencia de prensa dieron varias razones por las que a su entender “los populares genuinos van a boicotear el plebiscito”.

Por ejemplo, porque supuestamente el Estado Libre Asociado (ELA) está excluido de la consulta porque lo entienden ilegal; porque es inmoral; y porque supuestamente es “un lavado de cara al gobierno”.

“La única verdad, de la que el PNP no quiere hablar, es que la estadidad le costaría al pueblo más de 12 mil millones de dólares en contribuciones federales, lo que equivale a unos 7 mil dólares anuales por familia. Dicen que solo la estadidad asegura la ciudadanía americana, pero el propio Departamento de Justicia Federal indica que en el ELA se garantiza la ciudadanía y la unión permanente. El liderato del PNP dice que sin la estadidad la gente continuará saliendo del País, pero no hacen nada para impedirlo. Al contrario, siguen recortando e imponiendo impuestos a los sectores más vulnerables”, denunciaron.

“Este plebiscito es un lavado de cara a un gobierno que ha fracasado. Se han olvidado del pueblo y pretenden impulsar un proceso a la cañona a sabiendas de que no tienen ninguna oportunidad de prevalecer ante el gobierno de Donald Trump. Han lanzado una campaña llena de mentiras para engañar al pueblo en general. El Estado Libre Asociado que defendemos y queremos no está en la papeleta, por lo que no podemos apoyar con nuestra participación un proceso amañado y que no nos representa”, recalcaron los legisladores populares.