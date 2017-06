Guardias a sueldo de UPR sacan vagón de recinto

La decana de Administración del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Grisel Meléndez, indicó hoy que contrató guardias de seguridad privada para sacar un vagón que un grupo de estudiantes mantenía para realizar un comedor social.

“Durante los trabajos de evaluación de la propiedad en el recinto tras la apertura de los portones, se encontró un vagón, tipo furgón de camión de arrastre, dentro de los predios del campus universitario. El mismo no es propiedad del recinto, por lo que se procedió a removerlo del campus”, expresó Meléndez en declaraciones escritas.

Añadió que para realizar la remoción “se le solicitó a la compañía de seguridad privada, Bridge Security Services, Inc., que diera apoyo de seguridad para evitar incidentes”.

Las declaraciones de la decana surgen luego de que estudiantes de Río Piedras denunciaran que fueron agredidos, amenazados y esposados por un grupo de individuos que entró al campus a sacar un vagón que los alumnos acondicionaban para el Proyecto de Comedores Escolares, que busca ofrecer alimentos a los estudiantes de escasos recursos.

“Hemos solicitado a dicha compañía de seguridad que nos remita un informe detallado de lo sucedido para realizar las evaluaciones correspondientes”, expresó la decana.

Por otro lado, la directiva del Consejo General de Estudiantes (CGE) responsabilizó al Cuerpo de Decanos sobre la confrontación que ocurrió en horas de la madrugada.

“Desde el primer día, el Consejo General de Estudiantes ha creído en que el diálogo y las políticas de no confrontación deben triunfar a través de todo el proceso. Esta ocasión no es la excepción. No obstante, la situación ocurrida en la madrugada de hoy pudo y debió evitarse trabajándose con la seriedad y la sensibilidad que requería. Responsabilizamos al Cuerpo de Decanos, pues se les solicitó de antemano trabajar esta situación que nos atañe”, expresó la presidenta del Consejo, Wilmarí de Jesús.

Vea el vídeo del incidente: