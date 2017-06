Denuncian maquinaria PNP en Guaynabo acomoda a Carmelo Ríos

Las fichas comienzan a moverse en el municipio de Guaynabo, tras la renuncia de su alcalde Héctor O’Neill.

Según reportó esta tarde Telenoticias, hay estadistas molestos en ese ayuntamiento, pues los eventos de coordinación para el plebiscito se han convertido en actividades para impulsar una candidatura del senador, Carmelo Ríos a la alcaldía.

La periodista Ivette Sosa reportó sobre una reunión que hubo en el centro comunal Yolanda Guerrero que se suponía fuese para dar las instrucciones de cara al plebiscito, pero que se tornó en un espacio para impulsar a Ríos. “Aquello fue un pep-rally para Carmelo Ríos. Un chiji chija para apoyar la candidatura de él”, denunció Félix Méndez en el reportaje. Agregó que “si lo que está haciendo no es campaña que me lo diga Dios”. Esto en reacción a expresiones del senador de que no está en campaña por la vacante en la alcaldía.

En medio del escándalo que le costó la salida a la alcaldía, O’Neill estuvo en un festival municipal junto a un sonriente Ríos. De hecho, el senador estableció un comité de campaña para la estudiad en Guaynabo en cuya inauguración participó O’Neill.

Al momento, se perfila una primaria en Guaynabo entre Ríos, el representante Antonio “Tony” Soto y el exrepresentante, Ángel Pérez.

Mientras tanto, Sosa trató de entrevistar a Mike O’Neill, hijo del renunciante alcalde, pero este se negó a responder a la tele reportera, por encontrarse en horas de trabajo. Esta le cuestionó sobre versiones en redes sociales de que habría un acuerdo para que él fuese el vicealcalde, de Ríos convertirse en alcalde.

De otra parte, en redes sociales corren mensajes que hablan de movimientos como contrataciones y convocatorias a una reunión el próximo lunes en uno de los teatros del municipio para garantizar apoyo de los empleados municipales al senador Ríos.

