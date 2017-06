David Bernier se gufea memes sobre la estadidad

El excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier compartió un gracioso meme sobre la estadidad, los cuales se han hecho virales en las últimas horas en Internet con figuras como Carlos Romero Barceló, Jenniffer González Colón, el animador Rafael José y hasta el locutor Ojeda.

Bernier colgó en su cuenta de Instagram una imagen sobre él con la comparativa “sin la estadidad y con la estadidad”. Junto al fotomontaje, el dentista colocó un divertido emoji.

Cabe destacar que, el presidente del PPD Héctor Ferrer, reiteró ayer, miércoles su llamado a boicotear el plebiscito.

“El domingo no votes en el plebiscito. El liderato del Partido Nuevo Progresista pretende que participes de un proceso amañado, de un proceso que no está avalado por el Congreso Federal, el Senado ni el Departamento de Justicia. Un proceso que pretende darle a la estadidad una ventaja que no tiene”, sostuvo Ferrer en declaraciones escritas.

Al igual el PIP que no está a favor del plebiscito, debido a que se incluye el estatus actual.

Mira la imagen

😂😂 A post shared by David Bernier (@bernierpr) on Jun 7, 2017 at 7:00pm PDT

