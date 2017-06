Comey asegura que el Gobierno de Trump decidió difamarlo

El exdirector del FBI James Comey aseguró hoy ante el Senado que el gobierno del presidente Donald Trump decidió “difamarlo” cuando explicó las razones por las que había sido despedido el mes pasado.

“La Administración eligió difamarme a mí y, de manera mucho más grave al FBI, al decir que la organización estaba sumida en el caos (…), que su personal había perdido la confianza en su líder. Esas fueron simple y llanamente mentiras”, apuntó Comey.

Al comienzo de una esperada audiencia frente al Comité de Inteligencia del Senado, Comey aseguró estar “sorprendido” y “confuso” sobre la decisión del mandatario de prescindir de él como director del Buró Federal de Investigación (FBI).

Se trata de sus primeras declaraciones desde su despido, que se produjo el 9 de mayo cuando encabezaba una investigación sobre la posible confabulación entre la campaña de Trump y Rusia.

Ante sobre la solicitud de Trump de que abandonara la investigación sobre el exasesor de seguridad nacional, Michael Flynn, Comey afirmó que “no rechacé de inmediato el pedido de Trump de abandonar la investigación de Flynn porque estaba estupefacto”.

De acuerdo al exdirector del FBI, Trump le dijo: “Espero que puedas ver tu manera de dejar esto ir, de dejar ir a Flynn”. Comey afirmó en la audiencia que tomó las palabras de Trump como “una dirección”.

Sin embargo, en un importante afirmación, bajo la presión del senador republicano de Idaho, James Risch, Comey reconoció que no podía estar seguro de la intención de Trump.

El hijo de Trump, Donald Trump Jr., reaccionó a través de su cuenta de Twitter y argumentó que su padre habría sido mucho más claro si su declaración hubiera sido una orden.

3/3 Knowing my father for 39 years when he “orders or tells” you to do something there is no ambiguity, you will know exactly what he means — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 8 de junio de 2017

1/3 Flynn stuff is BS in context 2 guys talking about a guy they both know well. I hear “I hope nothing happens but you have to do your job” — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 8 de junio de 2017

2/3 very far from any kind of coercion or influence and certainly not obstruction! — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 8 de junio de 2017

Comey dijo que estar “aturdido” por su conversación con Trump y preocupado por hablar con él a solas sobre la investigación. Afirmó además que sentía que Trump le ordenaba que dejara la investigación de Flynn.

Cuándo se le preguntó por qué se sentía así, respondió: “Porque Trump es el presidente de los Estados Unidos”.

“Espero que haya cintas”, expresó el exdirector del FBI, en referencia a grabaciones que documenten sus encuentros con Trump.

Vea en vivo la audiencia:

Por: Servicios combinados / Metro Puerto Rico