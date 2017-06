AMPR solicita retiro proyectos que pretenden despedir maestros permanentes

La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), denunció el jueves, que supuestamente en la Legislatura hay dos proyectos para destruir al magisterio y a la educación pública.

“El primero es el Proyecto del Senado 563 del senador Abel Nazario que busca despedir maestros con estatus permanente o probatorio, cuyas plazas hayan sido declaradas excedentes. El segundo, es una resolución del representante Jorge Navarro, que pretende atender la crisis fiscal privatizando escuelas públicas, copiando el modelo de escuelas chárter que existe en Miami. La Asociación solicitó el retiro de ambos proyectos”, denunció la profesora Grichelle Toledo, secretaria general de la Local Sindical en declaraciones escritas.

Explicó que el Proyecto del Senado 563 establece un período de dos (2) años para que un maestro, cuyo puesto fue declarado excedente, se readiestre en otra categoría, designada por el Departamento de Educación, y de no cumplir, quedará despedido.

“La falta de respeto a la dignidad del maestro no cesa. ¿Cuándo el gobierno le ha dicho a un médico generalista que tiene dos años para convertirse en ortopeda? De eso se trata este proyecto, de decirle a un maestro, cuya especialidad pueda ser k-3, que tiene dos años para regresar a la universidad, pagarse sus estudios, y convertirse en maestro de química de escuela superior. Si no lo haces, quedas despedido, así seas un maestro de excelencia. Lo primero es que dos años es muy poco tiempo, estamos hablando de 18 créditos como mínimo y lo segundo es, que el maestro no tiene dinero para costear esos estudios y posiblemente tampoco tenga el tiempo. Sabemos de muchos maestros que tienen un segundo trabajo porque el salario no les da”, mencionó.

Sobre la resolución de la Cámara que ordena un estudio para viabilizar la entrada de las escuelas chárter al país, la profesora Toledo recordó que esto no es nuevo.

“Desde la década del ’90 todos los gobiernos en Puerto Rico han intentado convertir la educación pública en mercancía. Este gobierno no es la excepción y esa resolución pretende entregarle al sector privado los fondos públicos destinados a la educación de nuestros niños. Una vez más, nos preparamos para combatir este abuso junto con nuestros maestros”, indicó.

“Solicitamos que la Legislatura retire ambos proyectos”, reclamó Toledo.

Mencionó que la Asociación informará a su matrícula sobre ambos proyectos y educará a los legisladores sobre el daño que ocasionarán si les dan paso a ambos proyectos.

“Mientras todos los países en crisis han buscado proteger a su magisterio y a su educación, es un bochorno ver que en Puerto Rico pretenden hacer lo contrario”, finalizó Toledo.