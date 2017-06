Penepés hacen llamado a los populares a votar en plebiscito

Un grupo de representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) hicieron hoy, miércoles, un llamado a los miembros del Partido Popular Democrático (PPD) a que voten en el plebiscito de estatus del este próximo domingo.

Los representantes José Aponte Hernández, Maricarmen Mas Rodríguez, Víctor Pares Otero, José Alberto Banchs Alemán y Michael Abid Quiñones Irizarry aseguraron que la inmensa mayoría de los afiliados al PPD han expresado su deseo de participar del histórico evento electoral pues es el primero con definiciones avaladas por el gobierno federal.

“El presidente del PPD, Héctor Ferrer, intenta secuestrar a los militantes de esa colectividad, forzándolos a no participar en lo que ellos creen, la unión permanente con los Estados Unidos. Esa no participación podría provocar la separación con los Estados Unidos. Cada dia son más los populares que se nos acercan para decirnos que participaran del plebiscito este domingo. Es por eso que hago un llamado a Ferrer para que no sea parte del pasado y deje libre a los electores de ese partido para que salgan a votar sin temor a represalias”, comentó Aponte Hernández.

Mas Rodríguez, representante por el Distrito #19 de Mayagüez y San Germán, le indico al Presidente de la pava que ya hasta líderes de ese partido han dicho públicamente que van a salir a votar el domingo.

“El expresidente de la Cámara de Representantes y líder del PPD, José Ronaldo Jarabo, ha dicho que votará en el plebiscito. Como él hay miles de populares que ya han expresado que no acataran una orden por miedo, que les restringe el derecho democrático al voto, como la que está dando Ferrer. Miles de populares van a votar y hago un llamado al resto de esa colectividad a que se unan a sus compañeros de partido y participen de este histórico plebiscito el cual definirá nuestro futuro”.

Pares Otero, del Distrito #4 de San Juan y Banchs Alemán, de Ponce, emplazaron al liderato del PPD a que públicamente digan que no habrá sanciones para aquellos populares que participen del plebiscito.

“Emplazamos al actual liderato del PPD a que no sancione, de ninguna forma o manera, a los miembros de ese partido que voten en el plebiscito del domingo. Nuestros abogados van a estar muy pendientes para evitar las intimidaciones y amenazas, y dar orientación legal a quien la solicite. Héctor Ferrer sabe que miles de populares van a participar y por eso está tan desesperado. El curso de la historia no lo detiene nadie”, sostuvieron.

Para concluir, Quiñones Irizarry pidió a los exgobernadores del PPD, Rafael Hernández Colón, Sila M. Calderón y Alejandro García Padilla que no sean obstáculo en el camino de la democracia que lleva hacia el progreso del pueblo de Puerto Rico.

“Estos exgobernadores del PPD deben entender que tienen una responsabilidad con Puerto Rico, no se trata de defender su deseo de defender la colonia para adminístrala. Les pido que se salgan del camino y que dejen que sus electores tomen las decisiones que ellos entiendan más correctas. La historia los juzgara”.