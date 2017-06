Clase graduanda en San Lorenzo tendrá tremenda fiesta de prom pese a robo

Esta noche #LasOvejasNegras dicen presente en el Prom de la clase AURUM 2017. Pueden quitarle todo el dinero a una clase, pero no pueden quitarles su celebración por el logro de haberse graduado. ¡Felicidades muchachos! Los vemos esta noche.

A post shared by JOYCE SANTANA (@joycesantanapr) on Jun 7, 2017 at 9:30am PDT