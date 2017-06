Paris: policía dispara contra hombre que atacó a un agente

La policía de París disparó e hirió a un hombre que aparentemente atacó a un agente de la policía con un martillo en el área de la catedral de Notre Dame.

Al momento, no hay detalles sobre si se trata de un incidente aislado o un nuevo intento de ataque terrorista. Las autoridades se encuentran en la escena e investigan la situación.

Francia sigue en estado de emergencia desde los ataques de París en noviembre de 2015, en los que murieron 130 personas.

Un testigo indicó que la policía había ordenado a los presentes en la zona permanecer dentro de la catedral, aunque al momento de esta edición ese mismo testigo publicó que ya estaban permitiendo a las personas salir del edificio.

They starting to are let everyone out! Everyone is safe. Please do not disseminate false information. #NotreDamedeParis

— Matthew CurrieHolmes (@mch2k) 6 de junio de 2017