No hay chavos para la Red Sísmica en nuevo presupuesto

La Resolución Conjunta que considera el presupuesto, presentada por el gobierno de Ricardo Rosselló ante la Asamblea Legislativa, no incluyó las partidas que todos los años se otorgan a la Red Sísmica de Puerto Rico y a la Red de Movimientos Fuertes.

Según explicó Víctor Huérfano, director de la Red Sísmica, el ejecutivo no ofreció ninguna explicación al respecto. El dinero por concepto de la resolución conjunta dirige alrededor de $1.3 millones a ambos programas, sostuvo el investigador. Los dos tienen sede en el Recinto Universitario de Mayagüez.

El posible recorte presupuestario podría significar, según dijo Huérfano a Metro, la pérdida de 25 empleos y 14 estudiantes que realizan investigación en estos centros.

“Nos enteramos de que la partida que nos proveía los fondos para las operaciones no aparece. Esto se nos entrega desde el 2002 por la Ley que creó la Red Sísmica. Esto nos deja fuera de funcionamiento”, indicó el funcionario.

La Red de Movimientos fuertes, según explicó Huérfano, monitorea puentes, edificios y represas para cerciorarse de que las estructuras resistan a cualquier evento sísmico.

Agregó que la Red Sísmica se encarga de facilitar información a la población y de investigar sobre los movimientos de tierra.

“La información no va a estar disponible. Todo el trabajo de preparar a la población, de educarla, no estará disponible. Además de eso hay compromisos regionales, como el Programa Regional de Tsunamis del Caribe -que se nutre de nuestros datos y del personal que trabaja aquí- con los que no podremos cumplir”, añadió.