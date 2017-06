Abel Nazario presenta proyecto en defensa de los maestros excedentes

El senador Abel Nazario Quiñones radicó hoy el Proyecto del Senado 563 que busca crear la “Ley para asegurar la permanencia de los maestros excedentes de las Escuelas Públicas en Puerto Rico” luego de que la pasada semana el Departamento de Educación declarara a 2,635 maestros del sistema público de enseñanza como excedentes. La medida asegura y da estabilidad a los maestros que han quedado excedentes como consecuencia del cierre y consolidación de escuelas, lo que permitirá que estos educadores puedan ser ubicados en áreas de alta necesidad dentro del departamento.

Durante el periodo que tome el proceso de reasignación y/o traslados por el rediseño de escuelas los maestros que fueron declarados excedentes podrán recibir desarrollo profesional durante el periodo lectivo para que los mismos puedan completar las certificaciones en educación especial, ciencias, inglés, matemáticas o cualquier área de necesidad que el departamento les requiera para poder ofrecer esas materias.

La medida establece desde su inicio que la secretaria de Educación tendrá la facultad de crear un proceso para reasignar y/o trasladar a los maestros que sean declarados excedentes mediante la creación de un reglamento para crear el Programa de Preparación de Maestros (PPM). La implementación por parte del Departamento de Educación del proceso de reasignación y/o traslado, no constituirá una violación a los convenios colectivos existentes ni constituirá una práctica ilícita y no podrá ser utilizada como medida disciplinaria, no podrá ser onerosa para el maestro, ni podrá hacerse arbitrariamente.

El también presidente de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico explicó que “esta medida garantiza que el maestro sea ubicado cerca de su distrito escolar, es decir, cerca de su casa haciendo la salvedad de que no pueden darse traslados que impliquen que se convierta en un traslado oneroso para el educador”.

El Departamento de Educación le dará amplia prioridad a re-adiestrar en el área de educación especial a los maestros que fueron declarados excedentes. Si durante el proceso de reasignación y/o traslado surge una vacante se le podrá dar la opción al maestro declarado excedente a ser reasignado a permanecer en la categoría con prioridad sobre cualquier lista de turno existente.

El senador expresó sentirse “obligado a radicar esta medida para que cada educador excedente se sienta tranquilo y que podrá ejercer su profesión sin la presión de ser reubicado de manera arbitraria y onerosa”.

Nazario se une así al gobernador Ricardo Rosselló y a la secretaria Julia K. Keleher en su iniciativa de otorgar, mediante fondos federales, un bono de mil dólares a los maestros del grupo calificado como excedente en las áreas de matemáticas, ciencias, inglés y español que de manera voluntaria acepten laborar en las escuelas receptoras y más necesitadas.

El senador confía en que esta medida pueda ser aprobada de inmediato en el Senado de Puerto Rico.