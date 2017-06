Tiroteo en Orlando deja varios muertos

Las autoridades del condado de Orange en el estado de Florida investigan un tiroteo en una zona industrial.

De acuerdo a CNN, hay “muertes múltiples” en los mencionados violentos hechos. CNN en español informó que la dicha información fue dada por el capitán Angelo Nieves, de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange.

Varios caminos en Orlando fueron cerrados mientras los agentes respondían a la balacera.

Se espera que el sheriff del condado de Orange, Jerry Demmings, haga una declaración pronto.

En ese estado, se reportó la semana pasada una tensa situación en un aeropuerto, pero no hubo víctimas. Mientras, a principios de año, un hombre de nacionalidad puertorriqueña tiroteó a varias personas en el aeropuerto de Fort Lauderdale.

En junio de 2016, Omar Mateen, quien fue acribillado por las autoridades, mató a 49 personas en la discoteca Pulse, de las cuales más de 20 eran boricuas.

OCSO working shooting scene that has stabilized. Multiple fatalities. Situation contained. Sheriff will brief as soon as info is accurate.

— OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) June 5, 2017