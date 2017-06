PPD insiste pensiones no están protegidas

Los miembros de la Comisión de Hacienda del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara señalaron que la Asamblea Legislativa deberá proteger las partidas de los pensionados y de los servicios esenciales, ya que, según aseguraron, el dinero se pude ver afectado por los pleitos con los acreedores.

Rafael “Tatito” Hernández repasó los recortes a servicios esenciales contenidos en el presupuesto para el año fiscal 2017-2018, que incluyen $101 millones menos en el Departamento de Educación, $202 millones menos para la Universidad de Puerto Rico, $108 millones de recortes en Salud y $108 millones menos en seguridad.

Por su parte, el representante Jesús Santa expuso que debería haber un mecanismo más seguro para proteger el dinero de los pensionados, a la vez que sostuvo que “tampoco está claro” si las pensiones que se afectarán son las de $2,000 en adelante para 2020 como propone el plan fiscal, ya que es un documento que puede cambiarse y el presupuesto final no ha sido aprobado por la Junta de Control Fiscal.

“Qué bueno que el Fondo General va a responder por eso, pero el Fondo General es en el que todo el mundo mete la mano. Si realmente quieres proteger el pago de las pensiones, yo buscaría un mecanismo para protegerlas. El mismo Sistema de Retiro es un fideicomiso”, agregó Santa.

En tanto, Hernández dijo que “si lo ves desde el punto de vista legal, al pasar a los pensionados al sistema de pay as you go los están convirtiendo en una nómina del Gobierno. Así que no tiene la protección del retirado per se”. El representante dijo que el PPD se opuso a dicho sistema y propuso revitalizar Retiro hasta que se recuperara.

Municipios no podrán ofrecer servicios al pueblo

Mientras, el legislador Jesús Manuel Ortiz opinó en entrevista con Metro que “ellos han quitado la posibilidad de dar servicios esenciales, incluyendo a los municipios”. Según el representante, con el corte de 175 millones a los municipios se afectarán servicios directos de los municipios a la ciudadanía, tales como personas de edad avanzada, programas deportivos y de tutorías, recogido de basura, entre otros.

Aseguran presupuesto revela intención de alianzas

Finalmente, los legisladores populares recalcaron que en el presupuesto no aparecen partidas de algunas corporaciones, hecho que podría representar la intención de una alianza público-privada (APP).

Sobre ese tema, Javier Aponte opinó que “hay una reducción sustancial al presupuesto de Corrección, que de ordinario te dice: ‘¿Qué van a hacer con el Departamento de Corrección? ¿Lo van a privatizar?”. Aponte dijo que el presupuesto incluye un lenguaje que da a entender procesos de APP.

Los legisladores coincidieron en que tampoco se han detallado medidas de desarrollo económico con el propósito de activar la economía a largo plazo.